Rogue One-forfatter vil gjerne lage film av Remedys Control

Gary Whitta, som blant annet har stått bak manuset til Rogue One: A Star Wars Story og Book of Eli, er ganske glad i spill. Faktisk er han så glad i det at han ønsker å lage filmer av flere spill. Han har tidligere uttrykt et ønske om å lage en Star Fox-film, men det viser seg at han har flere ideer.

Mer spesifikt ønsker han også å lage en film basert på fjorårets Control fra Remedy, og det ser ut til at Remedy faktisk er interesserte i å samarbeide med Whitta om dette prosjektet.

Nylig ble han spurt om hvilket spill han helst vil ha en filmatisering av på Twitter, og her svarte han raskt; "CONTROL".

Og like raskt meldte Remedy-pressesjef Thomas Puha seg på banen og skrev; "Let's talk."

Har du lyst på en film basert på Control?