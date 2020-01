Rogue One-manusforfatter ønsker å lage Star Fox-film

Nettopp fordi spillmediet vokser seg større og mer innflytelsesrikt, så ser vi også en økt interesse i å fortolke disse historiene til blant annet film og tv-serier. I år får vi blant annet en filmatisering av Sonic, og det er eksempelvis også en Rabbids-film på vei.

Men har du noen gang drømt om en Star Fox-film? Her mener en ganske så profilert manusforfatter at det bør skje noe. Gary Whitta, som blant annet står bak Book of Eli og Rogue One: A Star Wars Story, har vist spesifikt interesse i å lage en Star Fox-film.

Han har skrevet følgende via Twitter etter å ha sett et Star Fox-bilde illustrert av Sony Santa Monicas Raf Grassetti:

"I want to write this animated movie."

Ikke bare det, Nintendo har visst også økt interesse i å lage filmer med sine karakterer, og de jobber blant annet sammen med studioet bak Despicable Me om sen Super Mario-animasjonsfilm.