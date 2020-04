Rogue One-oppdateringen til Star Wars Battlefront II blir den siste

Det startet som et av de mest kontroversielle spillene denne generasjonen. Som du sikkert husker, handlet det om et stort press på mikrotransaksjoner. Ikke bare var det lootbokser, de inneholdt også utstyr som ga fordeler i spillet. Helt enkelt pay-to-win av verste sort.

Kritikken ble betydelig verre enn EA hadde regnet med, men Dice og EA lærte leksa, og utenom innslagene i EA Sports-spillserien, inneholder deres spill betydelig mindre slike mikrotransaksjoner nå.

Og hva angår Star Wars Battlefront II, så har det til slutt blitt et fenomenalt spill som kontinuerlig har blitt bygget ut 25 ganger med gratis DLC. Men nå, snart tre år senere, virker det som at Dice er klare for å gå videre. I et lengre innlegg skriver creative director Dennis Brännvall at Rogue One-planeten Scarif legges til i spillet i dag, og takket være dette finnes det nå innhold inspirert av alle Star Wars-filmer i spillet. Dermed er deres visjon klar og spillet er komplett, mener han. Brännvall fortsetter:

"After the release of Scarif and some new Rise of Skywalker appearances (Rey with her yellow lightsaber, Kylo Ren wearing his reforged mask with the hood up, and Emperor Palpatine's latest set of robes) on April 29, Dice is moving on."

En trailer som viser en del av alt innholdet som legges til i Star Wars Battlefront II finner du nedenfor.