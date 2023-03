Roguelike action-platformer Elsie viser frem bosser og biomer

Det fargerike roguelike action-plattformspillet Elsie har vært et spill som vi ikke har hørt mye om i det siste, men heldigvis ser dette ut til å endre seg. Knight Shift Games har nemlig gitt ut en ny trailer.

Denne traileren er ganske lang og gir et dypt innblikk i bossene og biomene som vil være i spillet. På biomefronten blir vi vist det første stedet, Eclipse Skyport, samt den vulkanske grotten The Forgemaster's Caldero og naturriket Jardin. Hvert av disse områdene vil bli voktet av en boss, deriblant en kalt Celestia i Skyport.

Når det gjelder historien i Elsie handler den enkelt sagt om at vi spiller som den titulære androiden mens hun legger ut på et oppdrag for å rydde opp i den slående hjemverdenen sin.

For de som lurer på når Elsie kommer, har det ikke vært nevnt en eksakt utgivelsesdato ennå, men vi blir fortalt at spillet kommer til PC og Nintendo Switch en gang i år, og at utviklingen "gjør store fremskritt".

Sjekk ut Biomes and Bosses-traileren nedenfor.