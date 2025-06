Roguelikes tar turen til kjøkkenet i Omelet You Cook

Indie kan ofte føles som den siste bastionen for ren kreativitet i videospillområdet, og Wholesome Games Direct -showet gjør ikke mye galt for å bestride det. Under det pågående showet ble det nettopp avslørt av utvikleren SchuBox Games at roguelike-matlagingsspillet, Omelet You Cook, nå er tilgjengelig på PC via Steam.

HQ

Jepp, skyggedråpene fortsetter med dette uvanlige prosjektet som handler om å lage mat til de sære studentene på Middlesville Central Cafeteria, der målet er å snappe ingredienser fra et samlebånd og deretter komponere den perfekte omeletten som passer til deres behov. Hvis du gjør det bra, kan Princical Clucker belønne deg med nok penger og ressurser til å legge til nye varer i spiskammeret ditt, men hvis du ikke gjør det bra nok... Vel, la oss bare si at spillets beskrivelse sier følgende: "Vil du oppfylle deres stadig voksende krav og overleve en dag til?"

Har du tenkt å sjekke ut Omelet You Cook i dag?