Rohga: Armor Force bringer tilbake klassisk japansk sci-fi fra 90-tallet

Etter hvert som årene har gått, har virkeligheten for lengst overgått flere klassiske sci-fi-filmer som Tilbake til fremtiden 2 (som utspiller seg i 2015), Akira (som utspiller seg i 2019) og Blade Runner (som utspiller seg i 2029). I tillegg har vi Robocop, som utspiller seg i 2027 (så den profetien kan fortsatt gå i oppfyllelse, selv om det ser litt trangt ut).

Det samme gjelder videospill, og i 1991 lanserte Data East run-and-gun-tittelen Rohga: Armor Force i japanske spillehaller, som senere ble gjenopplivet for Sega Saturn og PlayStation. I dag er det et ganske glemt spill, men den gang var det en Contra/Probotector-utfordrer som utspilte seg i det fjerne året 2001, som den gang var sci-fi.

Det betyr selvsagt at vi slåss mot roboter i klassiske anime-omgivelser i en hardnakket, høyteknologisk verden som føles langt mer spennende enn vår egen. I dag vet vi at fremtiden ikke viste seg å være mer spennende enn at vi stirrer på telefonene våre i timevis hver dag, mens ekte talent har blitt erstattet av sponsede influencere.

Hvis du vil tilbake til den mer spennende fremtiden verden trodde på tidlig på 90-tallet, får du snart sjansen til å gjøre det. I morgen lanseres Console Archives' Rohga: Armor Force til både PlayStation 5 og Switch 2, komplett med noen nye livskvalitetsfunksjoner som skal gjøre spillet enklere å komme inn i. Sjekk ut lanseringstraileren for denne klassikeren nedenfor.