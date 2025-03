Rohingya-flyktninger i Bangladesh står overfor en truende krise fordi manglende bistand truer deres overlevelse

HQ

Siste nytt om Bangladesh . Den humanitære situasjonen for rohingya-flyktningene i Bangladesh blir stadig mer prekær, etter at to FN-organisasjoner mandag slo alarm om mulige mangler på bistand.

UNHCR og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) lanserte en felles flerårig finansieringsappell, og understreket det akutte behovet for 934,5 millioner dollar for å støtte 1,48 millioner mennesker, inkludert både flyktninger og vertssamfunn.

Uten fortsatt støtte står viktige tjenester som mat, husly og brensel til matlaging i fare for drastiske kutt, noe som kan presse sårbare flyktninger ut i farlige situasjoner, inkludert farefulle båtreiser på jakt etter sikkerhet.