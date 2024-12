Rollen til en ung Haymitch: The Hunger Games-regissøren forteller om utfordringen

HQ

Med Hunger Games-serien på vei tilbake med Sunrise on the Reaping, åpnet regissør Francis Lawrence nylig opp om utfordringen med å finne en ung Haymitch Abernathy, en rolle som er kjent for å være spilt av Woody Harrelson. I et nylig intervju med ComicBook.com forklarte Lawrence at det ikke er noen enkel oppgave å finne en skuespiller som kan fange Haymitchs unike blanding av humor, vidd og følelsesmessig dybde. Han sammenlignet prosessen med å caste en yngre president Snow til The Ballad of Songbirds and Snakes, og påpekte at det handler om å finne noen som kan vokse inn i karakteren samtidig som de fortsatt har de grunnleggende trekkene.

Haymitchs karakter er kjent for sin skarpe intelligens, sarkasme og de emosjonelle arrene etter de brutale 50. Hunger Games. Lawrence nevnte at det er viktig å finne noen som virkelig forstår disse lagene - det handler ikke bare om å finne noen som ser ut som Harrelson, men noen som kan gjøre karakteren til sin egen. Forhistorien til Haymitch og traumene som formet ham til den mentoren vi ser i de originale filmene, vil bli utdypet i prequel-filmen.

Mens fansen venter spent på lanseringen av Sunrise on the Reaping i 2026, er Lawrences gjennomtenkte tilnærming til rollebesetningen avgjørende for å sikre at Haymitch-karakteren lever opp til sin arv. Å finne den rette skuespilleren til å tre inn i disse skoene blir ingen enkel oppgave.

