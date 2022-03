Roller Champions utsatt til slutten av våren

HQ

Husker du Roller Champions? Det er ganske lenge siden spillet ble avslørt nå, og også en stund siden det ble avholdt diverse beta-tester. Det var meningen at spillet skulle komme i løpet av årets første kvartal, men Ubisoft trenger enda litt mer tid på seg.

Insider Tom Henderson, som selv har beta-testet spillet, avslører via Twitter at de er blitt sendt ut en beskjed til beta-testerne med en notis om at lanseringen er flyttet til "late spring":

After evaluating every possible scenario, the team has concluded that they will need a bit more time to deliver the successful game you deserve. We believe it's the right decision to properly honour your excitement (and our own!) for the game and the competitive scene you've started around our beta."

Du kan se opptak fra samme beta nedenfor.