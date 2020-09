RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition kom ut i går til PC og Switch for med en prislapp på 145 kroner, men hvis du spiller på PC trenger du ikke å betale noe som helst for det nye spillet, for RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition er ukas gratisspill på Epic Games Store.

Frem til klokken 17 den 1. oktober kan du laste ned spillet helt gratis. Du kan klikke her for å gjøre det.