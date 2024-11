Rollercoaster Tycoon Classic har blitt annonsert for Nintendo Switch.

Hvorvidt vi noen gang får se et nytt spill i serien er fortsatt usikkert, og ingenting ser ut til å være på trappene for øyeblikket. Men hvis du er en fan av serien og også eier en Nintendo Switch, kan dette være gode nyheter for deg. Atari har kunngjort at Rollercoaster Tycoon Classic kommer til Nintendo Switch.

For de som ikke er kjent, kombinerer Rollercoaster Tycoon Classic det første og andre spillet i en enkelt pakke. Atari har også uttalt at kontrollene har blitt optimalisert for å fungere sømløst på Nintendo Switch, noe som burde gjøre ting mye enklere.

Hvis du er interessert, vil spillet bli utgitt 5. desember, som er mindre enn to uker unna.