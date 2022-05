Rollespill basert på WWE bekreftet å være under utvikling

HQ

Vi har fått mange forskjellige WWE-spill gjennom årene, hvorav de fleste tilbyr ganske grei fribryting, men det er også noen mer rare ting som WWE Crush Hour og det kortbaserte WWE SuperCard.

Nå har et nytt overraskende spill blitt bekreftet av Stephanie McMahon (tidligere bryter, datter av selskapets eier og også merkevaresjef), og dette er et ennå ikke navngitt rollespill. Det er for tiden under utvikling, og etter McMahons beskrivelse av prosjektet å dømme, er det beregnet for smarttelefoner:

"We continue to see strength in the performance of our mobile games with 2K and Scopely, SuperCard and Champions, and recently signed a new deal in the role-playing game space that will be announced soon."

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det kunngjøres.

