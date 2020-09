Om du liker historie og rollespill, bør du virkelig åpne øynene for utvikleren Pixelated Milks strategispill Warsaw. Det kom for ett år siden til PC, men er nå på vei til PlayStation 4, Switch og Xbox One - med lanseringsdato den 29. oktober. Her ligger fokuset på hendelsene som har skapt dagens Polen, så du har et spennende eventyr i vente. En splitter ny trailer finner du nedenfor.

