Rollespillveteranen Josh Sawyer er ikke en fan av RPG-romanser, men han mener Cyberpunk 2077 fikk dem riktig

Romanser i rollespill kan til tider være litt vanskelige. Det er vanskelig å få en ekte, menneskelig følelse ut av å snike til seg en halvelv ved å velge de riktige dialogalternativene. Josh Sawyer, veteran-rollespilldesigner, har absolutt sine betenkeligheter med dem, men han tror at hvis han noen gang skulle forplikte seg til å lage et romansesystem for rollespill, ville han basert det på ett spill.

Det spillet er Cyberpunk 2077, en tittel som skiller seg ut for Sawyer fordi det behandler sine romanser litt annerledes. Du prøver ikke å score kjæresten din midt i en gruppe på seks. I stedet utvikler du deg individuelt med en karakter, henger med dem, utvikler et forhold, og så kan du ikke komme deg videre før den kritiske veien er tilbakelagt.

"Du gjør noe med Judy, la oss si, og så avslutter du det, du har en samtale, og så sier hun: 'Jeg må gå og gjøre noen ting, ha det,'" sa Sawyer til PCGamer. "Hun er borte, og du kommer ikke til å høre fra henne før det har gått litt tid, og sannsynligvis ikke før du har kommet deg videre i en kritisk bane. Det er et innebygd tempo, så utviklingen av den menneskelige komponenten i forholdet utvikles over innhold som er spesielt laget for dere to, som om det er innhold for deg og Judy alene. River kommer ikke inn i det hele tatt."

"Noe av det er produksjonsverdi, og Obsidian er jo ikke nødvendigvis det store cutscene-selskapet," sa Sawyer, og forklarte hvorfor noen studioer kanskje gjør romanser annerledes enn andre. "Larian gjør det ekstremt bra. Selvfølgelig gjør CDPR det eksepsjonelt bra. BioWare gjør det også bra."

I tillegg til filmsekvenser, mener Sawyer at tempoet fortsatt er viktigst. "Det er ikke dermed sagt at det er feilfritt, men jeg liker virkelig den måten å gjøre det på. Hvis jeg skulle basere romanser på noe som helst, ville jeg nok gjort noe sånt."