Rolls-Royce avduker utrolig ambisiøse Project Nightingale

Rolls-Royce har avduket Project Nightingale, og å kalle det en bil føles nesten som å undervurdere det.

Dette er en helelektrisk, karosseribygget toseters cabriolet, begrenset til bare 100 eksemplarer og forbeholdt merkets mest eksklusive kunder. Den markerer også starten på en ny "Coachbuild Collection", der Rolls-Royce satser fullt og helt på skreddersydde, unike kreasjoner. Visuelt er den ulik alt merket har gjort før. Designet er hentet fra 1920-tallets eksperimentelle Rolls-Royce-modeller, og blander art deco-proporsjoner med en dramatisk, nesten yachtlignende silhuett.

Og, du gjettet riktig, den er enorm. Den er faktisk nesten på størrelse med en Phantom, til tross for at den bare er en toseter. Det er en elektrisk bil, men de faktiske detaljene om hvordan kraften leveres, og forventet rekkevidde, er fortsatt ukjent. Innvendig er det intrikate lyseffekter inspirert av fuglesang, ultra-luksusmaterialer og en kabin som er designet for å føles mer som et kuratert rom enn en tradisjonell cockpit.

Produksjonen er satt til å starte mot 2028, med ubekreftede priser.