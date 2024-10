Rolls-Royce markerer 60 år med Goldfinger med spesialutgave av Phantom Extended

HQ

En av de mest ikoniske bilene i James Bond-serien dukket opp for 60 år siden i en av de første filmene med den berømte spionen i hovedrollen. Vi snakker ikke om en Aston Martin her, nei, vi refererer i stedet til en nydelig, spesialtilpasset Rolls-Royce Phantom III Sedanca de Ville, som fungerte som skurken Auric Goldfingers foretrukne bil i filmen fra 1964.

Nå som filmen feirer 60-årsjubileum, har 007 og Rolls-Royce slått seg sammen igjen for å modernisere klassikeren ved å gi Phantom Extended en Goldfinger-oppdatering. Det er en unik, svært begrenset spesialutgave som ifølge Rolls-Royce har "noen av de mest omfattende konstruerte og håndlagde Bespoke-funksjonene som noensinne er produsert".

Rolls-Royce nevner at disse funksjonene inkluderer en solid 18-karats gullstang i midtkonsollen, et 22-karats gullinnlegg som viser det fiktive kartet over Fort Knox fra filmen, en gullgolfkølle montert på bagasjeromsdekselet, samtidig som bilen er lakkert i samme fargepalett og stil, noe som betyr at den har det ikoniske tofargede oppsettet med svart og gult.

Bilen har også mange av de intrikate detaljene og elementene som vi forventer fra Rolls-Royces Phantom -linje, inkludert "flytende" 21-tommers navkapsler, en Starlight Headliner som matcher stjernebildet Furka som ble funnet over innspillingen av scenen i filmen, og til og med harlekinparaplyer og en 007-logoprojektor. Dette er selvsagt den ultimate luksusbilen til James Bond.

Dette er en annonse:

Rolls-Royce har ikke nevnt noe om prisen på denne bilen, men med tanke på dens svært begrensede eksistens, kan det hende at den aldri blir sendt til en samler i det hele tatt.