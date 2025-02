Røm fra en fabrikk for prosessert mat og redd verden fra en invasjon av romvesener i Darwin's Paradox! Glemte vi å si at du er en blå blekksprut her?

Når vi deltar på spillkonferanser, er det normalt å forvente noen spill som allerede er kjent, andre som du ikke forventer, men som ikke overrasker deg, og andre som du ikke forventet og som overrasker deg mye, spesielt på grunn av deres rare og spennende historie. Det var det som skjedde med Darwin's Paradox, et unikt verk av Konami. Den korte State of Play-traileren har vist oss Darwin, en blekksprut som, som skjebnen vil ha det, havner fanget i en matforedlingsfabrikk og som, i en uventet hendelse, er inngangsporten til en fremmed invasjon av jorden. Darwin må bruke blekksprutferdighetene sine (som å kaste blekk eller kamuflere seg med omgivelsene ved å endre hudfarge) for å redde verden og ikke ende opp som noens snacks. Vi har ingen dato for Darwin's Paradox! men det kommer en gang i 2025 på PS5. Sjekk det ut nedenfor. HQ