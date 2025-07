Romero Games har trukket finansieringen av sitt kommende prosjekt

HQ

De dårlige nyhetene bare fortsetter å rulle inn denne uken. Nå har utvikleren Romero Games, grunnlagt av FPS-legenden John Romero og hans partner Brenda, kunngjort at finansieringen har blitt trukket på deres kommende prosjekt, noe som etterlater det i limbo og utviklerens fremtid i luften.

Dette har blitt bekreftet av Brenda Romero i en uttalelse lagt ut på sosiale medier, hvor hun forklarer at Romero Games ikke er den eneste utvikleren som er berørt, og at dette var en beslutning som ble tatt langt utenfor deres "synlighet og kontroll."

I sin helhet lyder uttalelsen: "Vi har noen vanskelige nyheter å dele. I går kveld fikk vi vite at utgiveren vår har kansellert finansieringen av spillet vårt sammen med flere andre uannonserte prosjekter i andre studioer. Dette var en strategisk beslutning som ble tatt på et høyt nivå i forlaget, langt utenfor vår synlighet eller kontroll. Vi skulle dypt ønske at det hadde vært noe, hva som helst, vi kunne ha gjort for å forhindre dette utfallet."

Romero fortsetter: "Dette er absolutt ikke en refleksjon av teamets arbeid, prestasjoner eller kvaliteten på selve prosjektet. Vi nådde alle milepæler i tide, hver gang, fikk gjennomgående mye ros og passerte alle våre interne gates med glans. Vi er utrolig stolte av arbeidet som gjøres, og av det talentfulle teamet som står bak. Det beste vi har jobbet med."

Når det gjelder hva som kommer videre for Romero Games, er utvikleren "for tiden i ferd med å evaluere neste trinn og jobber raskt for å støtte teamet vårt." Det nevner også at det er "sønderknust" og er åpen for alle "muligheter eller måter du kan hjelpe vårt utrolige team på".

Det aktuelle spillet var ennå ikke kunngjort, og utgiveren det refereres til er også uklar.