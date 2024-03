Romstasjoner får en stor overhaling i No Man's Sky sin Orbital-oppdatering

HQ

Selv om No Man's Sky er fullt av fantastiske planeter å utforske trenger du et romskip for å komme deg fra en fjern verden til en annen, og alt som har med romfart å gjøre får en oppdatering med Hello Games' siste tilskudd til spillet.

Orbital-oppdateringen introduserer tonnevis av endringer av spillets skip, romstasjoner og mye mer. Romstasjonene har fått en fullstendig overhaling, både innvendig og utvendig, og de blir mye mer dynamiske å utforske.

Flåteoppdrag vil også gi deg nye måter å finne noe å gjøre i den store galaksen på, og du har også fått nye muligheter til å skape og tilpasse skip. Sjekk ut alt i traileren nedenfor, og les oppdateringsnotatene her.