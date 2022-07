Ron Gilbert dropper all kommunikasjon om Return to Monkey Island etter "personlige angrep"

HQ

Return to Monkey Island har en litt annerledes estetisk stil sammenliknet med de tidligere spillene i serien, og det har enkelte fans reagert på, til tross for at vi ikke har sett mye av spillet ennå.

Faktisk forholder det seg slik at skaperen Ron Gilbert nå slutter med all kommunikasjon rundt spillet nettopp fordi han gjentatte ganger har opplevd ganske personlige angrep. I et blogginnlegg skriver han følgende:

"I'm shutting down comments. People are just being mean and I'm having to delete personal attack comments. It's an amazing game and everyone on the team is very proud of it. Play it or don't play it but don't ruin it for everyone else. I won't be posting anymore about the game. The joy of sharing has been driven from me."

Virkelig synd at det skal bli sånn.