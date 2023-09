Ron Perlman har ombestemt seg og vil nå lage Hellboy III

Han var veldig sint - Ron Perlman, da han ble erstattet av Stranger Things David Harbour i 2019-rebooten av Mike Mignolas tegneseriehistorie. Den gangen snakket han om at han aldri ville spille karakteren igjen fordi det føltes som et "åpent sår", men etter at Neil Marshalls 2019-film floppet og karakteren nå er tilbake på bordet, har Perlman tatt til fornuft og sier at han er villig til å komme tilbake hvis han og Guillermo del Toro kan realisere sin visjon for den tredje filmen.

HQ

"Hvis vi skulle lage den tredje filmen i trilogien, ville jeg elske å gjøre det, ja. Det var meningen at det skulle være tre filmer, så jeg ville gått tilbake og gjort det hvis vi kunne fullføre trilogien. Men det er de eneste omstendighetene."

Takk, Geek House Show.