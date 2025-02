Ron Perlman kommer bare tilbake til Hellboy hvis Guillermo del Toro står ved roret

Selv om vi har hatt andre skuespillere som har malt seg røde og satt hornstubber på hodet, vil mange Hellboy-fans hevde at den beste til å gjøre det var Ron Perlman, som spilte antihelten i Guillermo del Toros filmer.

I en samtale med That Hashtag Show ble Perlman spurt om han ville komme tilbake for en ny Hellboy film, og hadde følgende å si :

"For Guillermo ville jeg gjort det. Jeg hadde muligheten til å spille ham for andre, og jeg takket nei. Det er hans franchise hva meg angår."

Guillermo del Toro ser for tiden fremover mot Frankenstein-filmen sin og videre fremover, og det er lite sannsynlig at han tenker mye på Hellboy akkurat nå. Men med The Crooked Man-filmen som en kommersiell flopp og 2019s Hellboy reboot som ble slaktet av kritikerne, er han kanskje den eneste som kan gjenopprette bildet av denne røde trusselen.