RPG-veteranen David Gaider mener at spillbransjen kanskje "fortjener å dø".

David Gaider, medgrunnlegger av Summerfall Studios og tidligere hovedforfatter av Dragon Age, har ofte vært åpenhjertig med sine tanker om spillbransjen, og veteranen har nylig tatt et oppgjør med bransjens utvikling og mener at den snart kan gå under.

"Slik spillbransjen og spillutviklerne er på vei akkurat nå - den typen tilværelse de har - trenger ikke å være slik", sier han til PCGamer. "Det finnes en annen måte å være på. Jeg vil bare at de endelig skal bli fagorganisert og behandlet rettferdig."

"Det finnes en frykt for at hvis vi ikke får alle til å jobbe overtid og ikke lager AAA-spill med budsjetter på 200 millioner dollar og fokus på fotorealistisk grafikk og 1000 timers spilletid, så må vi pakke inn alt dette og jobbe alle i hjel for å lage det, og det er den eneste måten å lage spill på", fortsatte han. "Hvis det er sant, fortjener bransjen kanskje å dø. Hvis det er sant. Saken er bare den at jeg ikke tror det er sant."

Det virker som om det blir et stadig større skille mellom studioledere og de som lager spillene vi elsker å spille. Ikke alle spill kan bli en milliardsuksessmaskin som Grand Theft Auto V eller FIFA, og likevel kaster mange studioer stadig mer penger etter spill som sliter med å holde lanseringsdatoen og tjene inn pengene igjen.