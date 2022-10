RPG-systemer og oppgradering vist frem i Sonic Frontiers den 13 oktober 2022 klokken 18:19 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Da Sega kunngjorde at Sonic Frontiers blir et mer åpent spill enn forgjengerne ved å være såkalt "open zone" ante vel de fleste at spillet vil ta enda flere inspirasjoner...

Sonic Frontiers får gratis Monster Hunter-innhold den 11 oktober 2022 klokken 15:11 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Sega har etter hvert blitt ganske kjente for å blande inn ting fra både sine egne serier og andre i spillene sine, og Sonic Frontiers blir altså ikke et unntak. For...

Systemkravene til Sonic Frontiers offentliggjort den 10 oktober 2022 klokken 17:33 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Nå er det under en måned til Sonic Frontiers lanseres, og nå har Sonic Team og SEGA avslørt systemkravene for spillet. Det ser virkelig ikke ut til å være krevende og...

Alt du må vite om Sonic Frontiers den 1 september 2022 klokken 23:45 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Både Skull and Bones og Sonic Frontiers er altså breiale nok til å lanseres dagen før God of War: Ragnarök, så med bare litt over to måneder til dette er det greit å få...