RRR får oppfølger

Du er kanskje ikke kjent med RRR, men dette har vokst til å bli en av årets største filmer. Den indiske filmen fra regissør SS Rajamouli er det dyreste filmprosjektet landet noen gang har laget, og har takket være sin opptreden på Netflix også tatt vestlige publikummere med storm.

Men ettersom filmen har vært ute en stund nå, har spørsmålet om det blir en oppfølger blitt stilt flere ganger, og det har vi fått svaret på nå.

I et intervju med Comicbook sa regissøren følgende:

em>"My father is the story writer for all my films. We've discussed a big about [the RRR sequel] and he's working on the story."</em>

Riktignok betyr dette at det sannsynligvis vil ta en stund før filmen dukker opp på det store lerretet, men uansett om du likte originalen, kan du i det minste trøste deg med å vite at mer RRR er planlagt.