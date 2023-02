RTX 4070 kan lanseres i april

HQ

RTX 4070 kommer i april, ifølge noen embargodokumenter fra Nvidia som ble åpnet av Videocardz.

Spesifikasjonsmessig ser det ut til at RTX 4070 kommer til å være nær ytelsen til en RTX 3080. Med tanke på at dette vil markere rundt 50% økning fra 3070, er det fortsatt en viss generasjonsforbedring her.

Men det vil sannsynligvis komme ned til prisene for oss å se om dette kortet er verdt å plukke opp eller ikke, som for en 3080-ytelse du ikke forventer å betale lik eller enda mer enn et eldre kort.

Hvis prisingen av de andre kortene i 40-serien er noe å gå etter, vil RTX 4070 ikke være billig, men på dette tidspunktet forventer vi ikke noe annet.