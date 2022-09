RTX 4090 og 4080 annonsert av Nvidia

HQ

Nvidia har offisielt annonsert RTX 4090- og RTX 4080-grafikkortene. Disse er designet for å være oppfølgeren av den bare to år gamle RTX 3000-serien, og vil snart rulles ut, ettersom teknologiselskapet allerede har spikret en dato i oktober på et av produktene.

RTX 4090 er enheten som får den tidligere lanseringsdatoen, og vil bli utgitt allerede 12. oktober. Den har en veiledende pris på 20,490 kr og vil komme med tredjegenerasjons DLSS-støtte, 24 GB G6X-minne, skilter med Ada Lovelace-arkitekturen, og hevdes å være to til fire ganger raskere enn RTX 3090 Ti.

Når det gjelder RTX 4080, vil denne GPUen komme en gang i november og selges for 15,339 kr (for 16 GB-versjonen) eller 11,600 kr (for 12 GB-en). Denne vil også bruke G6X-minne, og hevdes å være to til fire ganger raskere enn RTX 3080 Ti.

Sjekk ut RTX 4090 i traileren nedenfor.