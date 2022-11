R-Type Tactics I • II Cosmos annonsert til Xbox

Da Granzella annonserte R-Type Tactics I • II Cosmos for noen måneder siden, var det til PC, PlayStation og Switch. Mange lurte på hvorfor Xbox ikke var inkludert, og dette har åpenbart fått utvikleren til å revurdere avgjørelsen.

De har nå delt en oppdatering på spillets Kickstarter-side og forklarer:

"We are pleased to announce that we have added Xbox Series X/S to the supported platforms for "R-Type Tactics I・II Cosmos" as requested by a number of our backers.

We apologize for taking long to make the decision."

R-Type-serien er kjent for sin frenetiske sideskrollende action, men disse to spillene som er inkludert i samlingen er veldig forskjellige. Granzella beskriver de to titlene som følger:

"R-Type Tactics I • II Cosmos combines the side-scrolling, shoot 'em up action the series is known for with tactical, turn-based strategy gameplay for a one-of-a-kind R-Type experience!"