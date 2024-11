Ruben Amorim triumferer i sin første europeiske Manchester United-kamp

HQ

Ruben Amorims Europa League-debut med Manchester United ble en nervepirrende seier mot Bodø/Glimt, med 3-2 til United etter 48 sekunder! Det var nok en forferdelig feil av keeper Nikita Haikin, som ikke sikret seg ballen etter en baklengs pasning, og et årvåkent press av Alejandro Garnacho

Men Bodø/Glimt reagerte raskt og snudde kampen, med mål av Håkon Evjen og Philip Zinckernage tjue minutter senere.

Publikum på Old Trafford kunne glede seg over to mål av Rasmus Hojlund. Den 21 år gamle dansken, som tidligere kom fra Atalanta, kunne ha scoret enda flere, men til tross for det gode resultatet sløste laget bort for mange muligheter.

Han må forbedre seg mer, for noen ganger gir han for mange berøringer når han har ballen, men han er veldig viktig når vi er i en lav blokk, for han er fyren som kobler seg på i overgangene, sier Amorim til BBC.

Fansen ga Amorim en varm mottakelse."Det var spesielt fordi jeg kom fra Portugal, og halvparten av stadion kjenner meg ikke", sa han.

"Jeg har ikke gjort noe for denne klubben ennå, men måten de har støttet meg på fra begynnelsen av fikk meg til å føle at jeg ikke er alene nå, at jeg er en av dem. Jeg håper jeg ikke skuffer dem." Heldigvis endte kampen på deres måte, for et tap eller uavgjort etter å ha hatt overtaket fra første minutt ville ha vært katastrofalt...

Manchester United sikrer seg kvalifisering til neste fase av Europa League, og kommer nærmere de åtte beste plassene, som ville unngå dem playoff. Parene i det nye Europa League-formatet fungerer på samme måte som i Champions League, noe som betyr at hvis ligafasen ble avsluttet i dag, ville Man United, 12., møtt enten Roma (21.) eller Beşiktaş (22.).