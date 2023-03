Ruffalo: Marvel burde svette fordi James Gunn er virkelig begavet

HQ

James Gunn laget de to første Guardians of the Galaxy-filmene før han ble sparket ut av Disney, noe som for øvrig førte ham til DC. Der laget han først The Suicide Squad, og senere også TV-serien Peacemaker.

Og det er klart at han kom godt overens med DC-sjefene, så etter at han kom tilbake til Disney for å lage Guardians of the Galaxy Vol. 3, ble han og Peter Safran sjefer for DC Studios for å starte DC Universe på nytt. En person som tror den største konkurrenten, Marvel, har grunner til å passe på, er Hulk-skuespilleren Ruffalo.

Mens du besøker Emerald City Comic-Con, her er hva Ruffalo hadde å si om råd til DC:

– Jeg vil si, ansett James Gunn, for ingen gjør det bedre. Og Marvel burde svette fordi James Gunn er en virkelig begavet filmskaper, og jeg tror han kommer til å være fantastisk for den serien.

Det nye DC Universe sparkes i gang med filmen The Flash som har premiere i juni. Den første nye DC-filmen fra Gunn selv er Superman: Legacy som har premiere i juli 2025, hvor vi også får møte den nye Superman.

Tror du Gunns DC Universe vil være bedre enn det Marvel gjør for øyeblikket?

