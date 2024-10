Rugrats blir til en live-action-film med CGI-babyer

HQ

Den neste ikoniske og elskede animerte merkevaren som får live-action-behandling, er ingen ringere enn Nickelodeons Rugrats. De animerte spedbarna får en live-action-versjon på kino, der, for alle som lurer, ekte babyer ikke vil bli brukt til å portrettere de viktigste småbarna til Tommy, Chuckie, Phil, Lil og resten av gjengen.

Ifølge Deadline vil babyene bli presentert i form av CGI-animasjon, noe som betyr at vi sannsynligvis kan forvente design som ligner veldig på deres håndtegnede tegneserieoriginaler. Det offisielle navnet på filmen er ennå ikke avslørt, men det er bemerket at Pitch Perfect og Shotgun Wedding regissør Jason Moore vil hoppe inn i regissørstolen for dette prosjektet, mens manusarbeidet blir håndtert av Saturday Night Live's Mikey Day og Streeter Seidell.

Når det gjelder rollebesetningen som vil bli hentet til filmen, er dette også ennå ikke bestemt, men forhåpentligvis vil de originale stemmeskuespillerne i det minste bli vurdert.

Er du interessert i en Rugrats live-action-film?