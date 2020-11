Ruined King: A League of Legends Story kommer neste år

Du ser på Annonser

Riot Games, utvikleren bak League of Legends, avslørte for noen år siden at de hadde planer om å ekspandere spillets univers med flere forskjellige spill, hvorav noen var singleplayer-prosjekter som fans har bedt om i årevis.

Nå har Riot avslørt at et av disse singleplayer-spillene kommer neste år, og det heter Ruined King: A League of Legends Story. Spillet foregår i Runeterra og Shadow Isles, og her skal forskjellige helter jobbe sammen om å beseire en felles fiende.

Karakterer som Ahri, Miss Fortune, Pyke, Braum og Yasuo er alle med. Dessverre har de ikke gitt ut noe gameplay enda, men øverst kan du se den første traileren. Spillet kommer til PC og konsoller.