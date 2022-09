HQ

Epic Games Store har lenge tilbudt gratis spill til PC-brukere, og de har ingen planer om å bremse. Denne uken er det Runbow og The Drone Racing League som er gratis.

Runbow ble utviklet av 13AM Games og ble opprinnelig utgitt tilbake i 2015. Det tilbyr plattformgalskap for opptil ni spillere, mens The Drone Racing League er et racingspill utgitt i 2017. Last ned disse fra Epic Games Store innen torsdag kl. 17.00 for å sikre deg disse titlene uten å betale et eneste øre.