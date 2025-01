Rundt 100 Witcher 3-utviklere jobber med The Witcher 4

HQ

I 2025 er det ti år siden The Witcher 3: Wild Hunt ble utgitt. Mens vi venter på lanseringen av The Witcher 4, er det mange som lurer på hvem fra det opprinnelige teamet som er igjen hos CD Projekt Red. Tilsynelatende er det mer enn noen få utviklere som fikk prøve seg i The Witcher 3 og enda tidligere utgivelser.

Over på Twitter / X, som svar på et innlegg om at oppdragsdesignere for The Witcher 4 har erfaring i et oppdrag for The Witcher 3s Blood & Wine, skisserte CD Projekt Red co-CEO

Michał Nowakowski at det er mange tilbakevendende utviklere for det nye spillet.

"Rundt 100 av utviklerne jobber med oss den dag i dag på våre nye prosjekter, inkludert The Witcher IV", skrev han. "Noen er faktisk veteraner fra The Witcher 2 og The Witcher 1."

Da The Witcher 3 ble lansert, hadde CD Projekt Red over 200 utviklere ansatt, så det er ganske imponerende å se at halvparten av dem fortsatt er her et tiår senere. Det er verdt å merke seg at noen av disse 100 utviklerne sannsynligvis vil jobbe med andre prosjekter i selskapet, inkludert den annonserte Cyberpunk 2077-oppfølgeren.