Rune Factory 5 er nå tilgjengelig på PC

Rune Factory 5 har solgt en halv million eksemplarer

den 12 mai 2022 klokken 22:45 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Rune Factory er seriens comeback etter et tiår og det ser ut til at mange har lengtet etter et nytt spill i serien. Utgiveren Marvelous har annonsert at mer enn 500 000...