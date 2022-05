Rune Factory 5 har solgt en halv million eksemplarer

HQ

Rune Factory er seriens comeback etter et tiår og det ser ut til at mange har lengtet etter et nytt spill i serien. Utgiveren Marvelous har annonsert at mer enn 500 000 eksemplarer av spillet er solgt (frem til slutten av regnskapsåret 2021, som ble avsluttet 31. mars). Det er vel ikke feil å si at man kunne håpet mer av spillet, som lider en del av tekniske problemer på Nintendos hybridkonsoll, men likevel har det gjort det bra for et spill i den sjangeren. Det er ukjent hvor mange av disse eksemplarene som er blitt solgt utenfor Japan. En overveiende del er trolig fra Japan da spillet kun var på markedet i en drøy uke i Europa og Nord-Amerika før regnskapsårets slutt, mens det ble utgitt i Japan allerede i mai 2021.