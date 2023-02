Rupert Grint: "Jeg vil gjerne se Harry Potter bli tilpasset til et TV-show"

HQ

Selv om det er mye snakk om Harry Potter akkurat nå takket være den kommende utgivelsen av Hogwarts Legacy, har den lille trollmannens verden aldri blitt glemt. Etter de fenomenale bøkene kom de allerede klassiske filmene, og etter det har andre prosjekter fortsatt å bli utgitt, ikke minst Fantastic Beasts-serien.

Men den virkelige magien til de originale bøkene og filmene har vært vanskelig å gjenskape, og før eller senere vil noen komme med ideen om en nyinnspilling. En person som faktisk støtter dette er Rupert Grint, som spilte trollmannen Ron Weasley. Grint mener bøkene bør lages på nytt, men denne gangen som en TV-serie slik at de virkelig kan passe inn i alt fra J.K. Rowlings fantastiske verden. I en tale til GQ sa han:

– Jeg skulle gjerne sett at Harry Potter ble filmatisert til et TV-program. Jeg tror det ville virkelig fungere. Jeg er sikker på at filmene vil bli laget på nytt, uansett.

I en TV-serie ville det sikkert være lettere å beskrive det faktum at hver bok faktisk foregår over et helt skoleår - en følelse filmene hadde vanskeligere for å formidle fordi de bare var omtrent to timer lange. Hva synes du om denne ideen selv, er det på tide eller bør Daniel Radcliffe være den eneste Harry Potter for alltid?