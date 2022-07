Russell Crowe ble nesten Satan i Thor: Love and Thunder

HQ

Som vanlig slet Marvel med å hemmeligholde hvem som skulle være med i en kommende MCU-film, så til og med Russell Crowe selv kom i skade for å røpe at han er med i Thor: Love and Thunder før det var offentlig. Derfor er det litt artig at han nesten hadde en annen rolle.

Konseptartisten Ken Barthelmey har lagt ut melding på Instagram hvor han avslører at Marvel i starten vurderte å hyre inn Crowe som Satan i stedet for Zevs, og at han derfor laget en tegning av dette. Du kan se den øverste delen av konseptet under og hele på Instagram, samt merke deg at djevelen skulle være ganske hårete siden Waititi og gjengen ville unngå altfor mange dataskapte effekter. Crowe er jo ikke akkurat glattbarbert, så da ville det sett slik ut.