Russell Crowe kan ikke få nok av å spille prest

Russell Crowe har gjort et måltid ut av å spille prester i filmer i det siste. I fjor spilte han fader Gabriel Amorth i The Pope's Exorcist, og i år er han å se i The Exorcism, der han spiller en plaget skuespiller som skal spille prest i en spillefilm. Crowe går nå for hat-trick.

Produsent Jeff Katz har nå bekreftet at en oppfølger til The Pope's Exorcist har fått grønt lys, og at Crowe forventes å komme tilbake som Father Amorth. Det er ingen dato eller plottinformasjon om denne oppfølgeren ennå, men forhåpentligvis vil den være klar en gang i 2025, for da kan Crowe avslutte en legendarisk treårsperiode med tre presterelaterte filmer i rekke og rad.

Gleder du deg til flere eksorsismer av pater Gabriel Amorth?