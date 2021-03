Russell Crowe klar for Thor: Love and Thunder

Du ser på Annonser

Ryktene rundt Taika Waititi sin andre Thor-film har gått i lang tid, og for andre gang viser det seg at ett av de heteste faktisk stemmer.

Både Deadline og The Hollywood Reporter bekrefter nemlig at Russell Crowe skal være med i Thor: Love and Thunder. I motsetning til tidligere bekreftede Christian Bale vil altså Crowe tilsynelatende bare få litt tid på lerretet og skjermen, så enten snakker vi nok om en lignende cameo som vi ser fra enkelte andre stjerner i Thor: Ragnarok eller så er det en smakebit på noe større. Svaret skal vi forhåpentligvis få en gang neste år.