Russisk Dota 2-spiller støttet angivelig den russiske invasjonen under en turnering og fikk laget diskvalifisert

De fleste er vel enige om at den pågående russiske invasjonen av Ukraina rett og slett er forferdelig, men det er fortsatt lojale tilhengere av Vladimir Putin som prøver å uttrykke sin støtte offentlig.

For eksempel skriver Yahoo at det nylig ble arrangert en såkalt Easter European Qualifier-turnering for det kommende ESL One-arrangementet i Stockholm, og her valgte Virtus-pro-spilleren Ivan "Pure" Moskalenko å tegne en "Z" på kartet under sendingen, som er et tydelig uttrykk for støtte av den russiske invasjonen.

Dette skjedde til og med under en kamp mot Mind Games, som har to ukrainske spillere på laget. Pure skrev Z ved hjelp av en in-game tegnefunksjon, som lagkameratene forsøkte å fjerne fort, men uten hell, og skaden var allerede gjort. Han påstår dog i en uttalelse at det hele var et uhell:

Som resultat ble laget diskvalifisert, og Pure har faktisk blitt sparket fra laget. Virtus har sagt at de tok avskjed med ham "for hans avtagende handlinger som førte til [lagets] diskvalifikasjon fra turneringen og forårsaket mye skade på forholdet vårt til det verdensomspennende esportsamfunnet."

Beslutningen har skapt debatt blant fans, ettersom enkelte mener at det å diskvalifisere hele laget er litt for strengt. Hva synes du selv?