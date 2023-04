Russisk språkstøtte fjernet fra Starfield

HQ

Da Russland startet sin krig mot Ukraina i fjor, tok flere selskaper et klart standpunkt mot det ved å bare fjerne seg selv og sine produkter fra det russiske markedet. En av de argeste motstanderne av den urettferdige krigen var Microsoft, som kunngjorde at de ville suspendere alt salg av produkter og tjenester i Russland, samtidig som de donerte mye penger og bidro til å beskytte Ukrainas cybersikkerhet.

Som et resultat av dette støttes ikke Windows lenger i Russland, og det er heller ikke Xbox, og Microsofts spill vil ikke bli utgitt i landet. Dette betyr at Starfield heller ikke vil være der, og nå ser det ut til at dette også har ført til andre konsekvenser.

PCGamesN rapporterer at en ny oppdatering til Starfields Steam-side har fjernet alle spor av russisk språkstøtte, noe som tradisjonelt har blitt støttet av Bethesda.

Ingen offisiell kommentar har blitt gjort på hvorfor denne beslutningen ble tatt, men en rimelig gjetning er at det faktum at spillet ikke vil bli utgitt i Russland og plattformene det vil være tilgjengelig for ikke støttes har spilt i. Vi kan også tenke oss at de grusomme rapportene om russiske krigsforbrytelser de siste par dagene ikke akkurat gjorde avgjørelsen vanskeligere heller.