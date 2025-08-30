Russiske angrep rammer Zaporizjzjia og etterlater seg døde og skadde

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Et nytt russisk angrep rammet den sørøstlige byen Zaporizhzhia, opplyser myndighetene lørdag. En innbygger ble drept og flere titalls såret, inkludert barn, mens boliger og infrastruktur ble ødelagt.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij på X: "I Zaporizhzhia er alle nødetatene engasjert på stedet der et russisk angrep på en fem-etasjers boligbygning har funnet sted. Tragisk nok er det nå bekreftet at én person er omkommet, og flere titalls er såret, deriblant barn."

Angrepet førte til at titusenvis av mennesker ble uten strøm, og lokale myndigheter arbeider fortsatt med å gjenopprette strømforsyningen. Kiev rapporterte om omfattende angrep i flere regioner, og beskrev offensiven som en av de mest omfattende de siste ukene.

Ukrainas ledelse knyttet opptrappingen til den fastlåste diplomatiske innsatsen, og presset på for strengere sanksjoner mot Moskvas energi- og banksektor. Reparasjonsarbeidet er i gang, men angrepene understreker den begrensede fremgangen i de siste samtalene som har hatt som mål å stanse konflikten.