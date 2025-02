Russland avviser forslag om europeiske fredsbevarende styrker i Ukraina

HQ

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov gjorde det onsdag klart at Moskva aldri vil vurdere muligheten for europeiske fredsbevarende styrker i Ukraina, og kalte ideen ikke bare uakseptabel, men også kontraproduktiv (via Reuters).

Lavrovs uttalelser kom mens europeiske ledere, deriblant Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Keir Starmer, diskuterte muligheten for å utplassere fredsbevarende styrker for å overvåke en postkonfliktavtale.

Lavrov insisterte på at enhver slik utplassering ville kreve russisk samtykke, og siden ingen hadde konsultert Moskva om saken, virket forslaget mindre om fredsbevaring og mer om bevisst å fyre opp under konflikten.

Til tross for at USAs president Donald Trump nylig kom med uttalelser som tydet på russisk aksept for ideen, avviste Lavrov den på det sterkeste, og bekreftet Russlands holdning om å opprettholde kontrollen over de omstridte regionene og kritiserte Ukrainas påståtte mishandling av russisktalende. Foreløpig gjenstår det å se om dette diplomatiske uføret vil endre seg.