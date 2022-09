Russland boikotter Oscar-utdelingen i 2023

HQ

Som et resultat av Russlands aggresjon mot nabolandet Ukraina har store deler av verden blitt enige om tunge sanksjoner mot Russland, for å lamme landets økonomi på ulike måter og straffe dets ledere. Det er også andre sanksjoner, som at Russland fjernes fra Eurovision, blir utestengt fra fotball-VM i år og nå nylig også fotball-EM i 2024.

Dette har fått Russland til å reagere og ta egne grep, og som Entertainment Weekly kan rapportere, har landet nå bestemt seg for å boikotte Oscar-utdelingen i 2023 i kategorien International Feature Film. Selv om det er trist å se kultur bli påvirket av dette, tviler vi på at det vil gjøre en stor forskjell for de fleste Oscar-tilhengere, siden sist Russland vant denne kategorien var i 1994 med filmen Burnt by the Sun.

Russiske filmskapere skal ha protestert mot avgjørelsen, men vi tviler på at den vil bli omgjort.