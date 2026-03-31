Russland innfører stadig strengere VPN-restriksjoner i en "storstilt aksjon"

Russland innfører ytterligere restriksjoner på bruken av VPN-tjenester, et nøkkelverktøy som brukes av millioner av mennesker for å omgå sensur på nettet, i takt med at myndighetene intensiverer det diplomater beskriver som en "storstilt aksjon".

" Oppgaven er å redusere VPN-bruken," sa digitalminister Maksut Shadayev på den statsstøttede messenger-tjenesten MAX sent mandag (via Reuters).

Siden invasjonen av Ukraina i 2022 har Russland innført stadig strengere internettregler. De siste månedene har myndighetene gått enda lenger ved å blokkere meldingsplattformer som WhatsApp og begrense Telegram, samtidig som de også har stanset mobil internettilgang i flere regioner.

Til tross for innstrammingene er det fortsatt en utfordring å håndheve reglene. Samtidig som myndighetene blokkerer VPN-tjenester, dukker det stadig opp nye, noe som skaper en pågående "katt-og-mus"-dynamikk mellom brukere og myndigheter.