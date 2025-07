Russland innleder et av de største angrepene under hele krigen mot flere ukrainske regioner

HQ

Uken startet med en ny, massiv russisk luftoffensiv på ukrainsk territorium. Operasjonen, som ble beskrevet som "et av de mest intense angrepene under hele krigen", involverte både missiler og droner, som landet både i Kiev (minst to døde) og i regionene Járkiv og Ivano Frankivsk.

På ukrainsk side, og i tillegg til den nylig annonserte avtalen med Storbritannia og Tyskland som leverandører av ammunisjon til luftforsvaret, møtte Volodimir Zelenski den franske utenriksministeren for å øke samproduksjonen av våpen ytterligere, inkludert droner bygget i Ukraina.

I tillegg til leveransene diskuterte Ukraina og Frankrike også ytterligere fransk militær støtte, sanksjoner mot Russland og prosessen for å inkludere Ukraina i EU. På den annen side anses britenes støtte som en del av deres "50-dagers kampanje" for å legge mer press på Russland.

Ifølge Elmundo sa Zelenski at Kiev har foreslått en ny runde med fredssamtaler til Moskva, selv om tidligere forsøk i Tyrkia ikke har ført frem.

På russisk side forbyr Putin nå utenlandske skip å legge til kai i russiske havner uten forhåndsgodkjenning fra FSB, som nå har ansvaret for logistikken i stedet for transportdepartementet.