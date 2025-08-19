Russland innleder månedens mest intense angrep på ukrainsk by timer etter Trump-Zelenskij-møtet

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Russland gikk til storangrep mot den sentralukrainske byen Kremenchuk i natt, noe som sendte røykskyer over horisonten og forstyrret energitjenestene for tusenvis av husholdninger.

"Mens det ble jobbet hardt for å fremme fred i Washington, D.C., ledet av Zelenskij og Trump, med deltakelse fra europeiske og NATO-ledere, fortsatte Moskva å gjøre det motsatte av fred", skrev Ukrainas utenriksminister Andrii Sybiha på X.

Myndighetene beskrev angrepene som de mest intense denne måneden, og de rammet viktig infrastruktur mens verdens ledere var samlet i Washington for fredsdiskusjoner. Ukrainske myndigheter rapporterte at et stort antall droner ble avskjært, selv om flere steder ble påført betydelig skade.

Begge sider har i økende grad rettet angrep mot energi- og militæranlegg i hele regionen, noe som gjenspeiler de eskalerende fiendtlighetene. Lokale ledere advarte innbyggerne om å unngå udetonert ammunisjon, ettersom bombardementet fortsetter å utfordre gjenopprettings- og sikkerhetsarbeidet.