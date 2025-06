Russland oppfordrer Iran til å opprettholde båndene med FNs atomovervåkningsorgan

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . Russland har uttrykt ønske om at Iran fortsetter å samarbeide med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), til tross for at Irans parlament nylig har vedtatt å stanse samarbeidet etter angrep på atomanlegg.



"Vi er interessert i at Irans samarbeid med IAEA fortsetter," sa Lavrov. "Vi er interessert i at alle respekterer Irans øverste leder, som gjentatte ganger har uttalt at Iran ikke har og ikke kommer til å ha planer om å lage atomvåpen."



Russland understreket at parlamentsvedtaket er rådgivende og fremhever Irans øverste leder ayatollah Ali Khameneis rett til fredelig atomenergi, samtidig som de fordømmer angrep rettet mot Irans anlegg. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.