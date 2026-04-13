Russland sier at en ny rakett for oppskyting av satellitter er klar etter de siste testene

Russlands romfartsorganisasjon har kunngjort at den nye Sojuz-5-raketten er i sluttfasen av testingen og nesten klar til operativ bruk.

Ifølge Dmitrij Bakanov, sjef for Roscosmos, er den totrinns bæreraketten "helt klar" og gjennomgår nå de siste kontrollene av systemer og komponenter. Raketten er konstruert for å kunne frakte nyttelaster på opptil 17 tonn opp i bane rundt jorda, og det forventes at den skal erstatte de eldre Zenit-rakettene.

Kunngjøringen kom under en presentasjon for Vladimir Putin, i forkant av årsdagen for Jurij Gagarins historiske romferd.

Soyuz-5 utvikles i samarbeid med Kasakhstan under Baiterek-prosjektet, med planlagte oppskytinger fra den historiske Baikonur-kosmodromen. Dette er det første nye russiske bærerakettprogrammet siden 2014, og gjenspeiler arbeidet med å modernisere landets romfartsinfrastruktur.